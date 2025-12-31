Con la llegada de Año Nuevo, cambian los esquemas de circulación del transporte público. Mientras que el 31 de diciembre no es feriado, el 1 de enero sí lo es, lo que impacta directamente en las frecuencias y los horarios de los servicios en todo el país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Cómo funcionan los colectivos el 31 de diciembre y el 1 de enero?

El miércoles 31 de diciembre, los colectivos funcionan con normalidad durante la mañana y primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avanza el día, las empresas reducen la cantidad de unidades en circulación y los intervalos entre servicios se vuelven más largos.

El jueves 1 de enero, en cambio, los colectivos circulan con frecuencia reducida de feriado, similar a la de un domingo, con menos unidades y esperas más prolongadas.

¿Qué horario tienen los trenes en Año Nuevo?

El 31 de diciembre, los trenes operan con un cronograma similar al de los sábados. Durante la tarde y la noche, la frecuencia disminuye de forma notoria y el último servicio suele adelantarse respecto de un día hábil.

El 1 de enero, todas las líneas funcionan con esquema de feriado, y el último tren del día presta servicio alrededor de las 21 horas, aunque el horario puede variar según la línea.

¿Cómo funciona el Subte y el Premetro durante las Fiestas?

El Subte y el Premetro presentan horarios especiales en ambas jornadas. El 31 de diciembre, el servicio funciona de 6 a 22 horas, mientras que el 1 de enero lo hace de 8 a 22 horas.

Para conocer el detalle de cada línea, se recomienda consultar la información actualizada en el sitio oficial de Emova.

¿Qué pasa con los peajes y el tránsito en Año Nuevo?

Durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, los peajes operan con esquema de fin de semana. Las horas de mayor circulación se concentran entre las 11 y las 15 en sentido a la provincia de Buenos Aires y entre las 17 y las 21 hacia el centro porteño.

Fuente: Bloomberg Tomas Cuesta

¿Cómo es el estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires?

En CABA, durante Año Nuevo está permitido estacionar en avenidas y calles donde normalmente rige la prohibición en días hábiles. Sin embargo, continúa prohibido hacerlo en zonas con restricción permanente, como ciclovías, Metrobus y pasajes. Además, el estacionamiento medido no tiene vigencia.

Debido a las frecuencias reducidas, especialmente durante la noche del 31 de diciembre y durante todo el 1° de enero, se recomienda planificar los traslados con anticipación y verificar los horarios actualizados antes de salir.