Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: por qué sirve y para qué lo recomiendan

Los cortes de conexión son una de las problemáticas más frecuentes en los hogares, lo que genera que los dispositivos no logren conectarse o surgan interferencias molestas al momento de estudiar, trabajar o simplemente navegar.

En ese sentido, existe un truco casero que puede ponerse en práctica para mejorar el alcance del Wifi dentro del hogar y que no requiere de comprar materiales costosos dado que sólo se necesita papel aluminio.

El truco con papel aluminio y el router para mejorar el Wifi del hogar

El aluminio es un material con propiedades conductoras, por lo que cuando se lo coloca detrás de las antenas del router podría ayudar a que la señal apunte en una única dirección y se concentre hacia adelante.

De esta manera, se evitará filtraciones hacia otras zonas y permitirá mejorar la conectividad en dónde sea realmente necesaria.

El papel aluminio es un material útil para diversos trucos caseros. Fuente: imagen ilustrativa ChatGPT.

Cómo se pone en práctica este truco con papel aluminio

Para poner en práctica este truco es necesario cumplir con los siguientes pasos

Desconectar el módem por seguridad

Cortar un rectángulo de papel aluminio, la medida aconsejada es 20x30

Darle al papel cortado una curvatura leve

Colocar el aluminio detrás de las antenas, en sentido contrario a la zona donde se quiere reforzar la señal

Otro truco para mejorar la conectividad del WiFi en el hogar

La “regla de los 30 centímetros” es otro truco que puede tenerse en cuenta frente a problemas de conexión. Propone mantener los dispositivos electrónicos que requieran conectividad al menos a 30 cm de distancia del router. Esto permitirá que la señal se distribuya correctamente y mejorará la velocidad de conexión en los dispositivos.

Además, se aconseja

Utilizar Wi-Fi de 5GHz

Quitar la conectividad de los dispositivos que no se usan

Actualizar el plan de internet

Ajustar las antenas del router (una hacia arriba y la otra en posición horizontal)

Colocar el modem en altura

Consideraciones y riesgos a tener en cuenta

Si bien colocar papel aluminio detrás del módem de de WiFi es un truco económico, tiene sus propias limitaciones.

La mejora en la conexión se producirá en una sola dirección, lo que significa que otras áreas pueden quedar con menor cobertura de internet.

En la misma línea, no soluciona los problemas estructurales que dan origen a la mala seña como las paredes gruesas, interferencias de otros dispositivos o distancias excesivas.

Se debe tener cuidado de no cubrir por completo el equipo, ya que puede atrapar el calor del dispositivo y afectar su rendimiento y vida útil. Es por esto que los especialistas solo aconsejan usarlo como reflector parcial y no envolverlo.

Otra aclaración que se realiza es que el truco puede funcionar como un ajuste temporal o experimental, pero no reemplaza alternativas efectivas como la correcta ubicación, el uso de repetidores o sistemas actualizados que potencian la señal.

Pese a sus limitaciones, la solución actúa como un hack de bajo costo que solo toma unos minutos realizar, por lo que puede ser útil en momentos en donde la conexión no es buena y se necesita internet de alta velocidad.