Cada vez son más las personas que eligen las alternativas naturales sin químicos para la limpieza del hogar. Si bien las mezclas con vinagre o bicarbonato son las más usadas, existe un truco casero que tan solo necesita de un insumo. Se trata del truco de tirar detergente al inodoro, una costumbre que muchas personas adoptan porque no solo facilita la limpieza, sino que ayuda a evitar que las tuberías se obstruyan. Este método es recomendado por especialistas en limpieza doméstica y plomeros porque también ayuda a evitar malos olores en el baño. Si bien los principales usos del detergente son para limpiar, uno de sus usos pocos conocidos es el de usarlo como lubricante de tuberías. Su textura y composición no solo rompen la estructura del agua, sino que también facilitan el deslizamiento de residuos y papel higiénico. Esto evita que se formen tapones que puedan derivar en obstrucciones más serias. Otro los beneficios del truco casero es que ayuda mantener alejado los malos olores del inodoro. Al mezclarse con el agua se crea una mezcla que elimina los restos orgánicos y la grasa de los conductos. Para hacer este truco de forma correcta solo se deberá verter media taza de detergente líquido para luego sumar agua hirviendo. Se aconseja hacerlo durante la noche para que la mezcla tenga más tiempo de actuar eliminando los malos olores y suciedad. Luego, tirar la cadena en la mañana. Se deberá hacerlo de una a dos veces por semana para mantener la higiene y los conductos libres. Si bien no reemplaza una limpieza profunda ni el trabajo de un plomero, es una alternativa económica ecológica que colabora con el mantenimiento cotidiano del baño. En línea con el truco del detergente, existe otras alternativas naturales para la limpieza del baño. Las más conocidas son: