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Las zapatillas blancas son un clásico atemporal, pero mantenerlas en perfecto estado puede resultar complicado. Con el uso diario, se ensucian rápidamente y pierden su brillo original.
No obstante, hay un truco casero que promete limpiarlas en casa en cuestión de minutos, sin necesidad de recurrir a productos costosos, al tradicional vinagre o al bicarbonato de sodio.
¿Qué combinación blanqueadora sustituye al vinagre y al bicarbonato?
La mezcla para limpiar las zapatillas y devolverles su brillo original es detergente líquido con pasta dental. Aunque parezca inusual, la combinación de ambos productos genera una reacción que elimina la suciedad, las manchas y el tono amarillento sin dañar los materiales del calzado.
El detergente líquido actúa como desengrasante, arrastrando la mugre acumulada y aflojando la suciedad del tejido.
La pasta dental blanca, por su parte, contiene agentes blanqueadores suaves que ayudan a remover las manchas más difíciles y a recuperar el color original de la tela o el cuero sintético.
Truco para limpiar zapatillas con detergente y pasta dental
Para aplicar este truco casero, solo se requieren unos pocos elementos sencillos:
Ingredientes:
- Detergente líquido
- Pasta dental blanca (evitar las de color o en gel)
- Cepillo de dientes viejo
- Agua y un paño limpio.
Paso a paso para limpiar zapatillas blancas y dejarlas como nuevas:
- Preparar la mezcla: en un recipiente pequeño, combinar una cucharada de detergente con un poco de agua hasta obtener una espuma ligera.
- Aplicar la pasta dental: colocar una pequeña cantidad sobre un cepillo de dientes viejo y frotar con movimientos circulares las áreas más manchadas.
- Limpieza general: con otro cepillo, aplicar la mezcla de detergente por toda la superficie del calzado, incluyendo las suelas.
- Enjuagar y secar: retirar los restos con un paño húmedo o con agua limpia y dejar secar las zapatillas a la sombra, para evitar que se amarilleen con el sol.
¿Cómo limpiar zapatillas con detergente y pasta dental?
La eficacia de esta mezcla se debe a la acción conjunta del detergente y la pasta dental. El detergente limpia y desengrasa, mientras que la pasta dental actúa como pulidor, eliminando partículas de suciedad y aclarando la superficie.
Además, esta combinación resulta ideal para materiales delicados como lona, tela o cuero sintético, que pueden dañarse con vinagre o bicarbonato. Otro beneficio es que no deja un olor fuerte y se puede usar con frecuencia sin afectar el color ni la textura de las zapatillas.