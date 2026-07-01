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Es común tirar las cáscaras de palta la basura una vez que se consumen. Sin embargo, muchas desconocen que no se está aprovechando su potencial: su composición permite neutralizar olores y aportar beneficios a las tuberías.
Estas cáscaras cada vez ganan más popularidad entre quienes optan por rutinas de limpieza más simples y naturales, sin la necesidad de comprar ni usar productos químicos e industriales.
Tirar cáscaras de palta en el inodoro: ¿Para qué sirve?
Usarlas para la limpieza del baño tiene sentido por sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Además, también reduce la percepción de humedad en espacios cerrados y aporta un aroma suave que mejora el ambiente.
Es útil, más que nada, para complementar la limpieza habitual del baño, especialmente si se trata de baños con poca o nada de ventilación.
En cuanto a su uso para las cañerías, su textura ayuda a arrastrar residuos livianos en el desagüe y puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales.
Funciona muy bien como complemento a enjuagues con agua, pero no reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico.
Tirar cáscaras de palta en el inodoro: ¿Cómo hacerlo?
El procedimiento es sencillo:
- Guardar las cáscaras una vez utilizadas
- Enjuagarlas para sacar restos de pulpa
- Distribuirlos por el interior de la taza
- Dejar actuar durante varias horas o, si el baño no va a utilizarse, durante toda la noche
- Finalmente, retirarlos y limpiar con el cepillo como de costumbre