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Es común tirar las cáscaras de palta la basura una vez que se consumen. Sin embargo, muchas desconocen que no se está aprovechando su potencial: su composición permite neutralizar olores y aportar beneficios a las tuberías.

Estas cáscaras cada vez ganan más popularidad entre quienes optan por rutinas de limpieza más simples y naturales, sin la necesidad de comprar ni usar productos químicos e industriales.

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Tirar cáscaras de palta en el inodoro: ¿Para qué sirve?

Usarlas para la limpieza del baño tiene sentido por sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Además, también reduce la percepción de humedad en espacios cerrados y aporta un aroma suave que mejora el ambiente.

Es útil, más que nada, para complementar la limpieza habitual del baño, especialmente si se trata de baños con poca o nada de ventilación.

En cuanto a su uso para las cañerías, su textura ayuda a arrastrar residuos livianos en el desagüe y puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales.

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Funciona muy bien como complemento a enjuagues con agua, pero no reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico.

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Tirar cáscaras de palta en el inodoro: ¿Cómo hacerlo?

El procedimiento es sencillo:

  1. Guardar las cáscaras una vez utilizadas
  2. Enjuagarlas para sacar restos de pulpa
  3. Distribuirlos por el interior de la taza
  4. Dejar actuar durante varias horas o, si el baño no va a utilizarse, durante toda la noche
  5. Finalmente, retirarlos y limpiar con el cepillo como de costumbre