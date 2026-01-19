El bicarbonato de sodio, el lavado de ropa y los trucos caseros de limpieza se convirtieron en aliados clave dentro del hogar gracias a sus múltiples beneficios. Cada vez más personas incorporan este ingrediente económico y natural antes de poner las prendas en el lavarropas para cuidarlas y eliminar malos olores de forma efectiva.

Por qué recomiendan tirar bicarbonato en la ropa antes de lavarla

Uno de los principales beneficios del bicarbonato es su capacidad para neutralizar olores persistentes, como los que quedan en la ropa deportiva, toallas o prendas húmedas. Al agregarse directamente al tambor del lavarropas, actúa sobre las fibras textiles y ayuda a desprender las partículas que generan mal olor, incluso cuando el detergente no es suficiente.

Además, potencia la acción del detergente, lo que permite una limpieza más profunda sin necesidad de usar productos más agresivos. Esto resulta especialmente útil en lavados con agua fría, ya que mejora la eficacia del proceso y contribuye a que la ropa salga más fresca y suave al tacto.

Especialistas en limpieza doméstica destacan que el bicarbonato ayuda a mantener los colores y el blanco de las prendas, evitando que se vean opacas con el paso del tiempo. Su uso regular puede reducir la acumulación de residuos de jabón, uno de los principales motivos por los que la ropa pierde brillo y textura.

Beneficios de poner vinagre antes de lavar la ropa

El vinagre blanco es otro de los productos más recomendados para el lavado de ropa por su capacidad para eliminar olores fuertes y bacterias sin dañar las telas. Al usarse antes del lavado, ayuda a descomponer residuos de detergente y suavizante que se acumulan en las fibras, logrando prendas más limpias y livianas.

Además, el vinagre funciona como suavizante natural, dejando la ropa más flexible y reduciendo la estática, especialmente en telas sintéticas. También contribuye a fijar los colores y a prevenir el desgaste prematuro de las prendas, lo que explica por qué cada vez más expertos en limpieza lo recomiendan como un complemento simple, económico y eficaz dentro del lavado diario.