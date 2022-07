Superluna de Ciervo: dónde y cuándo se podrá ver este fenómeno astronómico

Este año parece ser el predilecto de los grandes fenómenos astronómicos. Desde las lluvias de estrellas hasta la Luna Roja, las maravillas del espacio no dejan de sorprendernos. Y es que en el mes de julio de 2022, tendremos el placer de presenciar la Superluna de Ciervo, un evento que permitirá ver a la luna más grande y brillante que nunca.

Para ser más precisos, se verá un 7% más grande que una Luna Llena y alcanzará el máximo nivel de luminosidad en todo el año.

SUPERLUNA DE CIERVO: CÓMO VERLO EN ARGENTINA

Aunque esta superluna se puede presenciar desde muchas partes del mundo, según advirtieron los astrónomos, Argentina sería el lugar ideal para ver uno de los fenómenos más importantes del año.

A diferencia de otros eventos como los eclipses solares, esta superluna no necesita de ningún tipo de artefacto especial para poder apreciarla plenamente, ya que no daña los ojos y su gran tamaño se puede ver a simple vista. El único requisito es estar en un lugar que no tenga contaminación lumínica y que se encuentre despejado de nubes.

SUPERLUNA DE CIERVO: CUÁNDO SUCEDERÁ

El próximo miércoles 13 de julio, la luna se ubicará a 357.418 kilómetros de nuestro planeta. Es en esta época del año cuando, en el hemisferio norte, se da la temporada en la que los ciervos machos les crecen las nuevas astas, por lo que de ahí deriva el nombre del evento.



Esta es la segunda vez en el año que ocurre un evento de estas características. La tercera Superluna de 2022 se dejará ver en agosto próximo y lo hará bajo el nombre de Superluna del Esturión.

SUPERLUNA: POR QUÉ SUCEDEN

La Luna gira alrededor de la Tierra en forma de elipse, por lo que dependiendo la época del año puede estar más lejos o más cerca de nosotros. Cuando se encuentra lo más cerca de nosotros sucede un perigeo, y así como existen las Superlunas también están las microlunas, punto más alejado entre el satélite y nuestro planeta.

El término fue introducido originalmente debido a que las superlunas estarían asociadas con grandes huracanes, erupciones volcánicas y terremotos.