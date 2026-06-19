Las ideas de Sócrates atravesaron siglos, culturas y generaciones. Considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia, el filósofo griego dejó enseñanzas que aún hoy continúan siendo objeto de debate y reflexión.

Entre todas sus frases, existe una que mantiene una sorprendente vigencia en la actualidad: “ Es mejor sufrir una injusticia que cometerla ”. Detrás de estas palabras se esconde una profunda reflexión sobre la conducta humana, la moral y el impacto de nuestras acciones sobre nosotros mismos.

Qué quiso decir Sócrates con esta frase

Para Sócrates, el verdadero daño de una acción injusta no recaía únicamente sobre la víctima, sino también sobre quien la ejecutaba.

Según su pensamiento, una persona que actúa de manera deshonesta, engaña o perjudica a otros termina afectando algo mucho más importante que su reputación: su propio carácter.

El filósofo sostenía que actuar contra los principios morales alejaba al individuo de la virtud y de la búsqueda de una vida guiada por la razón.

Por el contrario, quien es víctima de una injusticia puede sufrir consecuencias materiales o emocionales, pero conserva intactos sus valores y principios.

La importancia de la virtud en el pensamiento socrático

La filosofía de Sócrates estaba basada en una idea central, vivir bien significaba actuar correctamente.

Sócrates, filósofo griego: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”

Para alcanzar ese objetivo era necesario cultivar la sabiduría, cuestionar las propias acciones y buscar siempre el bien, incluso cuando hacerlo resultara difícil o incómodo.

Desde esta perspectiva, responder a una injusticia con otra injusticia no resuelve el problema. Al contrario, contribuye a multiplicar el daño y deteriora tanto a las personas como a la sociedad.

Una reflexión que sigue vigente

Aunque fue pronunciada hace más de dos mil años, la enseñanza de Sócrates continúa siendo relevante en un mundo donde las decisiones rápidas, la competencia y los intereses personales suelen ocupar un lugar central.

Su planteo invita a mirar más allá de las consecuencias inmediatas y preguntarse qué efecto tienen nuestras acciones sobre nuestra identidad y nuestros valores.

La frase también propone una idea desafiante, el éxito obtenido mediante el engaño o el perjuicio hacia otros puede parecer una ventaja momentánea, pero termina teniendo un costo mucho más profundo para quien elige ese camino.

Por qué la frase sigue generando debate

Uno de los motivos por los que esta enseñanza continúa vigente es que obliga a replantear una pregunta fundamental: ¿ qué es realmente más grave, sufrir una injusticia o convertirse en quien la comete ?

Para Sócrates, la respuesta era clara. El daño más difícil de reparar no era el que provenía del exterior, sino aquel que una persona causaba sobre sí misma al actuar en contra de sus principios.

Por eso, más de dos milenios después, su reflexión sigue siendo una de las lecciones éticas más poderosas de la filosofía occidental y una invitación permanente a pensar cómo elegimos actuar frente a los desafíos de la vida cotidiana.