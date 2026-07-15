Dulce de leche casero, sin azúcar y en poco tiempo.

El dulce de leche es uno de los clásicos de la cocina argentina, pero muchas personas buscan alternativas más saludables para disfrutarlo sin consumir grandes cantidades de azúcar .

La buena noticia es que existe una receta casera que permite obtener una versión cremosa, económica y muy fácil de preparar.

Dulce de leche casero, sin azúcar y en poco tiempo. IA Gemini

Con apenas cuatro ingredientes y unos pocos minutos de preparación, es posible elaborar un dulce de leche sin azúcar ideal para untar tostadas, acompañar frutas, rellenar postres o disfrutar a cucharadas.

Qué se necesita para hacer el dulce de leche sin azúcar

Uno de los grandes atractivos de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y que, en muchos casos, ya están en la cocina. Además, no requiere largas horas de cocción como ocurre con las preparaciones tradicionales.

La combinación de leche en polvo, agua caliente y un edulcorante apto para cocinar permite conseguir una textura muy similar a la del dulce de leche clásico, mientras que la esencia de vainilla aporta el sabor característico.

Ingredientes

2 tazas de leche en polvo.

1 taza de agua caliente.

2 cucharadas de edulcorante apto para cocinar o eritritol.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer dulce de leche casero paso a paso

La preparación demanda alrededor de 10 minutos y no requiere técnicas complicadas , por lo que resulta ideal incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

Dulce de leche casero, sin azúcar y en poco tiempo. Shuttersotck

El secreto está en dorar ligeramente la leche en polvo antes de mezclarla con el resto de los ingredientes , ya que ese proceso ayuda a potenciar el color y el sabor del resultado final.

Paso a paso

Colocar la leche en polvo en una sartén u olla antiadherente a fuego bajo.

Revolver constantemente durante algunos minutos hasta que adquiera un tono apenas dorado.

Pasar la leche en polvo a una licuadora o a un bowl.

Agregar el agua caliente, el edulcorante y la esencia de vainilla.

Licuar o mezclar hasta obtener una preparación cremosa y uniforme.

Llevar a la heladera durante algunos minutos para que gane consistencia.

Los mejores consejos para que quede bien cremoso

Aunque se trata de una receta sencilla, algunos pequeños detalles pueden marcar la diferencia en la textura y el sabor del dulce de leche casero.

Respetar los tiempos de mezclado y utilizar agua bien caliente favorece una preparación mucho más homogénea , mientras que algunos ingredientes opcionales permiten intensificar el sabor.

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