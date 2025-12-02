Cambia el CUD y desde ahora será obligatorio cumplir con este requisito para solicitarlo Fuente: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) en Argentina es un documento de validez nacional que certifica la discapacidad de una persona y tiene como finalidad garantizar el acceso a derechos y prestaciones previstas por la Ley 22.431 y otras normas complementarias.

Sin embargo, para poder gestionar el CUD y tenerlo actualizado, se deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales son obligatorios e incluyen la revisión de la Junta Evaluadora para poder otorgar el certificado.

Qué se necesita para tener el CUD en diciembre

Desde ahora, solicitar el CUD implicará cumplir obligatoriamente con todos los requisitos establecidos por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

El requisito fundamental es el de reunir una carpeta con todos los estudios y documentos que avalen el beneficio, para que la Junta Evaluadora pueda hacer la revisión de cada caso y emitir Certificado Único de Discapacidad.

Todos los requisitos para solicitar el CUD

Los interesados deberán presentar estos documentos para poder recibir el Certificado Único de Discapacidad:

Documento de identidad vigente (DNI u otro válido).

Formulario de solicitud del CUD, completado.

Certificado médico firmado y sellado —con una antigüedad determinada— que detalle diagnóstico, estado actual, historia clínica, secuelas, limitaciones funcionales y tratamientos.

En caso de menores de edad: partida de nacimiento (si el DNI no detalla progenitores), DNI de padre/tutor, y, si corresponde, autorización del responsable legal.

En casos de renovación: presentación del CUD anterior vencido o próximo a vencer.

Cuáles son los derechos que tiene un titular del CUD

Aquellas personas que sean titulares de un Certificado único de Discapacidad tienen garantizado el acceso a una serie de derechos y beneficios que son de carácter nacional, lo que significa que se aplican en todo el territorio nacional.

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades

Vencimiento del CUD: ¿cuál es el cambio clave?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció que, a través de la Resolución N°2520/2024 publicada en el Boletín Oficial, se prorrogó la vigencia de los CUD (Certificado Único de Discapacidad) que tienen como fecha de caducidad el año 2025.

En este sentido, se confirmó que los Certificados de Discapacidad que tenían fecha de vencimiento en 2025, se mantendrán vigentes hasta la misma fecha de 2026.

Esto significa que, por ejemplo, si un certificado vencía en diciembre de este año, se extenderá automáticamente hasta el último mes del año de 2026.