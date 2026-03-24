A pesar de su mudanza al fútbol de Estados Unidos y de la lejanía con la tercera estrella ganada en 2022, el interés por Lionel Messi en Argentina no mermó. El capitán de la Selección Nacional se mantuvo como uno de los términos de búsqueda más consultados del último mes. Según los datos de Google Trends, la curiosidad de los usuarios locales se repartió entre la validación de sus estadísticas históricas y la búsqueda de detalles sobre su vida privada. El gráfico de “Interés a lo largo del tiempo” mostró una actividad constante con picos pronunciados que coincidieron con sus presentaciones en la MLS y la cercanía de las fechas de eliminatorias. El interés alcanzó su punto máximo de 100 puntos en momentos de alta competitividad, lo que evidenció que el público argentino continúa siguiendo su carrera minuto a minuto, sin importar la distancia o el huso horario. En la jerga técnica de la plataforma, el estado “Breakout” (Aumento puntual) se utiliza para aquellas consultas que superaron el 5.000% de crecimiento en comparación con el período anterior. La consulta “cuántos años tiene lionel messi” fue la más recurrente. La longevidad del “10” y su capacidad para mantenerse en la élite a los 38 años genera una curiosidad estadística permanente, y más de cara al Mundial 2026 y el estado físico del astro. Durante los últimos 30 días, los argentinos utilizaron el buscador para confirmar tres tipos de datos específicos. Bajo el término “cuántos goles tiene lionel messi”, los usuarios buscaron estar al día con la totalidad de sus goles. De hecho, cada anotación en el Inter Miami del rosarino disparó nuevas búsquedas para actualizar su posición en el ranking histórico. La búsqueda “foto de lionel messi” también alcanzó niveles máximos. La necesidad de contenido multimedia actualizado, ya sea con la indumentaria rosa o en momentos de entrenamiento, lideró la demanda de los usuarios. El ecosistema de búsquedas en Argentina demostró que la figura de Messi es inseparable de su entorno afectivo. La consulta “lionel messi y antonella” se ubicó entre las cinco tendencias con mayor crecimiento explosivo del mes. Este dato confirmó que el interés del público no se limitó a lo deportivo, sino que se extendió a la historia de amor que rodea al capitán de la Scaloneta, un aspecto que Messi suele compartir a través de sus redes sociales y que el público buscó profundizar en la web.