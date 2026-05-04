La Subsecretaría de Protección Ciudadana confirmó una alerta amarilla por vientos para este lunes 4 de mayo en gran parte de la provincia de Chubut, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno impacta desde la madrugada y se extiende hasta la tarde, con ráfagas muy fuertes que pueden generar complicaciones en rutas, áreas rurales y zonas urbanas. De acuerdo con el pronóstico oficial, los vientos soplan desde el oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h. En sectores puntuales, las ráfagas superan los 100 km/h, un umbral que eleva el riesgo de caída de árboles, postes y voladuras. La advertencia incluye a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios y Sarmiento, además del oeste de Telsen, oeste de Mártires, sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante. En estas áreas, los organismos piden extremar cuidados durante las horas de mayor intensidad del viento. En Rawson, capital provincial, el escenario suma otro factor: lluvias persistentes. Durante la tarde del lunes se registran precipitaciones y el mal tiempo continúa toda la semana. El combo de viento y agua reduce la visibilidad y afecta la circulación, sobre todo en accesos y tramos abiertos. Pronóstico extendido para Rawson (temperaturas estimadas): Desde los organismos oficiales recomiendan: