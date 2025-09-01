Adiós a la visa | El requisito definitivo para entrar a USA legalmente en 2025
¿Cómo entrar a USA sin visa legalmente? Descubre las opciones y requisitos para viajar sin complicaciones.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron un acuerdo internacional que permitirá a ciertos turistas extranjeros entrar al país sin necesidad de visa. Este beneficio se obtiene a través del programa de Exención de Visa, conocido como visa Waiver Program, que busca simplificar los trámites internacionales.
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Beneficios de la bicicleta fija: la cantidad de minutos exactos que hay que realizar ejercicios
¿Cuál es la forma legal de ingresar a EE. UU. sin visa?
La administración de Estados Unidos decidió, a través de una alianza de seguridad, que ciertos solicitantes puedan ingresar al país sin necesidad de una visa tradicional.
Podrán participar en el "Visa Waiver Program" los países que cumplan con los requisitos establecidos. Las condiciones se basan en la creación de leyes de inmigración, la aplicación de una ley antiterrorista y un estricto control de los documentos de viaje.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la autorización de viaje ESTA?
Según las autoridades norteamericanas, cada ciudadano que desee acceder a este beneficio deberá cumplir ciertos requisitos como:
- Pagar los 21 dólares del trámite,
- Ser ciudadano de un país incluido en el acuerdo,
- Poseer un pasaporte electrónico,
- Solicitar la autorización de viaje ESTA (Electronic System Travel Authorization).
Quienes apliquen al programa y aprueben el proceso podrán usar el beneficio por un periodo de 90 días de estadía y este será válido por un máximo de dos años.
ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
¿Qué ciudadanos pueden ingresar a USA sin visa?
Quienes tengan nacionalidad de estos países ya no requerirán visado para ingresar a los Estados Unidos. Aunque Argentina no esté en el programa, quienes tengan nacionalidad o pasaporte de estos países podrán solicitarlo. Podrán ingresar sin visa a USA los ciudadanos de los siguientes países:
- Alemania
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunei
- Chile
- Corea del Sur
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Israel
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- San Marino
- Singapur
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
¿Cuáles son los requisitos para quienes viajan a EE. UU.?
A pesar de no requerir tramitar la visa, los viajeros que deseen ingresar a USA mediante el programa de exención deberán gestionar obligatoriamente el nuevo Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
Este documento permite a las personas viajar a EE. UU. por un lapso de hasta 90 días, ya sea por motivos laborales o recreativos. Aquellos que cuenten con este permiso no necesitarán una visa de visitante.
Acuerdo internacional impulsará turismo y economía en EE.UU.
Las autoridades estadounidenses han señalado que el programa de Exención de Visa también busca fomentar el turismo y los intercambios culturales entre los países participantes. Además, se espera que esta medida impulse la economía local al atraer a más visitantes internacionales.
Por otro lado, se ha informado que los ciudadanos de los países que no están incluidos en el programa aún pueden solicitar una visa tradicional, aunque el proceso puede ser más extenso y complicado.
Esta situación resalta la importancia de que los países interesados trabajen en cumplir con los requisitos necesarios para ser parte del "visa Waiver Program".
Las más leídas de Información General
Dos potencias militares se aliaron para controlar el Pacífico y tener una posición estratégica en la Tercera Guerra Mundial
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Hasta las elecciones, vencen $ 21 billones y el BCRA puede apretar más el torniquete monetario
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios