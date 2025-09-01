Adiós a la visa | El requisito definitivo para entrar a USA legalmente en 2025

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron un acuerdo internacional que permitirá a ciertos turistas extranjeros entrar al país sin necesidad de visa. Este beneficio se obtiene a través del programa de Exención de Visa, conocido como visa Waiver Program, que busca simplificar los trámites internacionales.

Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular

Beneficios de la bicicleta fija: la cantidad de minutos exactos que hay que realizar ejercicios

Se despide la visa | El requisito definitivo para entrar a USA legalmente en 2025 (foto: archivo).

¿Cuál es la forma legal de ingresar a EE. UU. sin visa?



La administración de Estados Unidos decidió, a través de una alianza de seguridad, que ciertos solicitantes puedan ingresar al país sin necesidad de una visa tradicional.

Podrán participar en el "Visa Waiver Program" los países que cumplan con los requisitos establecidos. Las condiciones se basan en la creación de leyes de inmigración, la aplicación de una ley antiterrorista y un estricto control de los documentos de viaje.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la autorización de viaje ESTA?

Según las autoridades norteamericanas, cada ciudadano que desee acceder a este beneficio deberá cumplir ciertos requisitos como:

Pagar los 21 dólares del trámite,

Ser ciudadano de un país incluido en el acuerdo,



Poseer un pasaporte electrónico,

Solicitar la autorización de viaje ESTA (Electronic System Travel Authorization).

Quienes apliquen al programa y aprueben el proceso podrán usar el beneficio por un periodo de 90 días de estadía y este será válido por un máximo de dos años.

ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

¿Qué ciudadanos pueden ingresar a USA sin visa?

Quienes tengan nacionalidad de estos países ya no requerirán visado para ingresar a los Estados Unidos. Aunque Argentina no esté en el programa, quienes tengan nacionalidad o pasaporte de estos países podrán solicitarlo. Podrán ingresar sin visa a USA los ciudadanos de los siguientes países:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Israel

Irlanda

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwán

¿Cuáles son los requisitos para quienes viajan a EE. UU.?

A pesar de no requerir tramitar la visa, los viajeros que deseen ingresar a USA mediante el programa de exención deberán gestionar obligatoriamente el nuevo Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).

Este documento permite a las personas viajar a EE. UU. por un lapso de hasta 90 días, ya sea por motivos laborales o recreativos. Aquellos que cuenten con este permiso no necesitarán una visa de visitante.

Foto: archivo.

Acuerdo internacional impulsará turismo y economía en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el programa de Exención de Visa también busca fomentar el turismo y los intercambios culturales entre los países participantes. Además, se espera que esta medida impulse la economía local al atraer a más visitantes internacionales.

Por otro lado, se ha informado que los ciudadanos de los países que no están incluidos en el programa aún pueden solicitar una visa tradicional, aunque el proceso puede ser más extenso y complicado.

Esta situación resalta la importancia de que los países interesados trabajen en cumplir con los requisitos necesarios para ser parte del "visa Waiver Program".