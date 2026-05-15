El Banco Provincia emitió una alerta oficial para sus clientes: existe una página web falsa que imita con exactitud el diseño de su homebanking y está diseñada para robar datos bancarios. La maniobra se llama phishing y funciona así: los estafadores crean un sitio que replica el aspecto de la plataforma oficial, incluyendo colores, logos y hasta el candado de seguridad en la barra del navegador. Ese detalle genera una falsa sensación de confianza. El acceso a la trampa llega por dos vías. En ambos casos, el link redirige a la página trucha. Una vez ahí, piden: Con esos datos, los delincuentes toman el control total de la cuenta. El equipo de seguridad informática del Banco Provincia detecta decenas de sitios fraudulentos por mes. Sin embargo, muchos usuarios caen igual por la similitud visual de las páginas y la urgencia que generan los mensajes. Estos son los principales indicios para detectar un intento de phishing: El Banco Provincia fue claro: nunca solicita claves, contraseñas ni datos personales por correo electrónico o teléfono. Si recibís un mensaje dudoso, reenvialo a seguridadBIP@bpba.com.ar para que el área de seguridad lo analice. Si detectás un acceso no autorizado a tu cuenta, comunicalo de inmediato al banco y realizá la denuncia ante las autoridades locales, tal como recomienda la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI). El acceso al homebanking siempre debe hacerse escribiendo la dirección oficial directamente en el navegador, sin usar links de mails ni resultados de buscadores.