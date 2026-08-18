Dan 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir: será para los conductores que la gestionen en noviembre (foto: archivo).

El titular del Ejecutivo estatal comunicó que la modificación en el calendario del trámite de reemplacamiento se debe a la significativa demanda y participación ciudadana registrada durante el año anterior. Este ajuste tiene como objetivo garantizar que el proceso de reemplacamiento se lleve a cabo de manera ordenada, clara y con certeza jurídica para los propietarios de automóviles.

Con la reciente ampliación, los vehículos que aún porten placas anteriores podrán circular sin riesgo de multas ni sanciones durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, dado que en este periodo no se llevarán a cabo operativos de verificación relacionados con el reemplacamiento.

Autos

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció una prórroga extraordinaria de seis meses para que los conductores puedan cumplir con dicho requisito, en apoyo a aquellos que no lograron realizar el trámite en 2025.

Los coches que no podrán circular viernes, 2 de enero de 2026.

Guía completa del reemplacamiento vehicular en México

Asimismo, se destacó que los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) seguirán funcionando adecuadamente, con el objetivo de facilitar el proceso durante este periodo extraordinario.

Un aspecto relevante es que las personas que sí realizaron su registro en línea en 2025 preservarán los beneficios y descuentos adquiridos, incluso cuando finalicen el trámite en 2026.

La medida fue formalizada mediante la publicación del Decreto 146/2025, el cual estipula tanto la extensión del plazo como la autorización para circular con placas anteriores durante el primer semestre del próximo año.

En contraste, quienes no iniciaron el proceso ni agendaron cita el año pasado también tendrán la oportunidad de reemplacar dentro del nuevo periodo, aunque deberán abonar el costo total, de acuerdo con las tarifas vigentes en 2026.

¿Cómo realizar el trámite de reemplacamiento paso a paso?

El Gobierno del Estado hizo énfasis en la posibilidad de llevar a cabo el reemplacamiento de manera virtual mediante el portal oficial del estado. Se exhorta a la población a gestionar su trámite de manera anticipada y a utilizar exclusivamente canales oficiales con el fin de prevenir inconvenientes.

Asimismo, se instó a la ciudadanía a tomar previsiones adecuadas y a mantenerse informada sobre los procesos establecidos para asegurar una experiencia fluida durante el trámite de reemplacamiento.

¿Qué documentos necesitas para renovar las placas vehiculares?

Aquellos conductores que busquen llevar a cabo la renovación de sus placas deberán presentar una serie de documentos, que incluyen:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Factura original del vehículo o documento legal de propiedad

Licencia de conducir actual

Placas vencidas para entregar