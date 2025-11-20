La cadena de supermercados internacional Lidl apuesta por la innovación en la cocina con su último lanzamiento en España: la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest. Este electrodoméstico multifunción se presenta como una solución práctica para quienes buscan preparar comidas saludables sin renunciar al sabor.

Con un diseño moderno y tecnología avanzada, permite cocinar sin aceite y lograr texturas crujientes por fuera y tiernas por dentro.

¿Qué ofrece la freidora 9 en 1?

Este modelo combina las funciones de una freidora, un horno y un deshidratador en un solo equipo compacto. Con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 12 litros, es ideal para familias o para quienes disfrutan de cocinar varias recetas a la vez.

Su tecnología de aire caliente distribuye el calor de forma uniforme, lo que garantiza resultados profesionales sin añadir grasa.

Entre sus principales ventajas, destaca la pantalla táctil con 10 programas automáticos, que simplifica la preparación de platos como papas fritas, carnes asadas, panes tostados o frutas deshidratadas. Además, cuenta con una ventana panorámica XL para controlar la cocción sin abrir el aparato.

Características técnicas

Potencia:1800 W

Capacidad: 12 litros

Temperatura regulable: 40 °C a 200 °C

Temporizador: hasta 60 minutos (deshidratador hasta 24 horas)

Modos: freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar

Pantalla táctil con 10 programas

Accesorios aptos para lavavajillas

Medidas: 32,5 x 35,4 x 38,5 cm

Accesorios incluidos

La freidora viene equipada con:

3 bandejas para hornear y deshidratar

1 bandeja continua

1 rotisserie para pollo

1 cesta giratoria

1 set de kebab (8 pinchos)

1 asa de extracción

Libro con 20 recetas exclusivas

Gracias a esta variedad, el dispositivo sustituye varios electrodomésticos y ayuda a ahorrar espacio en la cocina.

Precio y dónde comprar

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest está disponible en Lidl España por 79,99 euros. Es un producto exclusivo online, por lo que solo se puede adquirir a través de la tienda digital oficial de Lidl.

Es importante tener en cuenta eso, ya que si se está planificando un viaje a Europa, puede ser el momento ideal para adquirirla.

Freidora de aire

Este lanzamiento se suma al catálogo de Silvercrest, la marca propia de Lidl reconocida por su durabilidad y excelente relación calidad-precio. Con su potencia, diseño y múltiples funciones, la freidora 9 en 1 se posiciona como uno de los productos estrella del año.