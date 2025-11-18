Se despide la freidora de aire: este nuevo electrodoméstico ofrece 8 modos de cocción y prepara comidas en minutos. (Fuente: Archivo)

En el último tiempo, la freidora de aire se consolidó como uno de los electrodomésticos estrella por su rapidez y su capacidad para cocinar con poco aceite. Sin embargo, poco a poco, una nueva alternativa le está quitando estelaridad.

Se trata de la cocina múltiple eléctrica, un artefacto que ofrece más funciones, una cocción más uniforme y profesional y la posibilidad de preparar distintos platos de manera simultánea.

Cuál es el nuevo electrodoméstico que desplazará a la freidora de aire

La principal ventaja de la cocina múltiple eléctrica radica en su versatilidad. Un solo equipo permite hornear, tostar, asar y recalentar, con un consumo energético moderado y mayor precisión en la temperatura. Además, su capacidad interna suele ser superior a la de una freidora de aire promedio, lo que facilita la preparación de platos más grandes, como trozos de carnes con hueso, panes o múltiples porciones.

Otro punto clave es el mantenimiento. A diferencia de la freidora de aire, que requiere limpieza constante de la bandeja y el cestillo, la cocina múltiple eléctrica incluye superficies más accesibles y materiales que permiten una higiene rápida. Esta combinación de practicidad, mayor espacio y variedad de funciones impulsa su popularidad en el mercado.

Ventajas de la cocina múltiple eléctrica frente a la freidora de aire

Los consumidores destacan que la cocina múltiple eléctrica permite una organización más ágil en la rutina diaria. Esto sucede porque este artefacto brinda la posibilidad de elegir entre varias funciones, sin depender de distintos electrodomésticos.

Además, la cocción uniforme reduce errores y evita que los alimentos salgan secos, un reclamo frecuente entre usuarios de freidoras de aire.