El café usado se ha convertido en un recurso habitual dentro del hogar por su capacidad para ayudar a reducir olores en distintos ambientes. Su textura y su composición permiten que muchas personas lo reutilicen en espacios donde se acumulan aromas intensos. El borato de sodio es un compuesto que se utiliza en distintas tareas de limpieza doméstica y que también se asocia al control de olores en superficies y ambientes cerrados. La combinación de ambos elementos se menciona en prácticas caseras orientadas exclusivamente al mantenimiento del hogar. Es importante aclarar que esta mezcla no es apta para consumo humano ni debe utilizarse como alimento. Su uso se limita únicamente a tareas de limpieza y neutralización de olores en el entorno doméstico. La combinación de café usado y borato de sodio se recomienda en algunos hogares como apoyo para disminuir olores persistentes en ambientes cerrados. El café ayuda a absorber aromas intensos mientras que el borato de sodio se asocia a la limpieza de superficies donde se acumulan residuos. Esta mezcla se utiliza de forma externa en espacios como cocinas, baños, recipientes de basura o zonas con humedad. Su función principal está vinculada a la neutralización de olores y no a la desinfección médica ni al consumo. El café usado puede reutilizarse en el hogar por distintas características que ayudan a reducir olores en ambientes cerrados. La preparación de esta mezcla casera consiste en unir café usado con borato de sodio hasta lograr una textura uniforme. Luego se aplica en espacios específicos donde se busca reducir olores. Se deja actuar durante un tiempo en el área elegida y posteriormente se retira con un paño húmedo o se limpia la superficie según el caso. Su uso depende del tipo de ambiente y del nivel de olor presente en el hogar.