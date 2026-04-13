El proceso de sudoración constituye una herramienta que utiliza el cuerpo para eliminar toxinas y regular la temperatura corporal. Sin embargo, se reconoce que esta función es molesta pues puede provocar intenso mal olor corporal y se busca evitar en la medida de lo posible. Aunque resulte curioso, el sudor en sí no presenta olor. Son las bacterias y levaduras presentes en las axilas las que generan el fuerte olor asociado al sudor. Existen diversos aspectos que incentivan el olor corporal: En ocasiones, se busca un producto antitraspirante que bloquee por completo la sudoración. Sin embargo, es importante considerar que algunos componentes de los desodorantes antitranspirantes han suscitado reticencias, como el clorhidrato de aluminio, parabenos y triclosan. La piedra de alumbre es un cristal de sulfato al que se le han unido aluminio y potasio. El tipo de aluminio presente en la piedra de alumbre es Potassium Alum, que difiere del clorhidrato de aluminio, un ingrediente común en ciertos desodorantes. El Potassium Alum con el que cuenta el alumbre no se descompone. La carga iónica negativa del alumbre de potasio y su estructura molecular impiden su absorción por la piel, a diferencia de otros compuestos de aluminio. Sin embargo, posee una capacidad bactericida que elimina la mayor parte de las bacterias de nuestras axilas y, por tanto, reduce el olor. Cuando la piedra de alumbre está seca se mantiene neutra. Para su uso es esencial que se humedezca, ya que el contacto con el agua o con la piel húmeda hace que el alumbre se disuelva y neutralice las bacterias y levaduras que causan el olor corporal. Respecto al tiempo de duración, este es muy relativo, ya que los resultados varían en función de la persona. El producto ofrece numerosos beneficios, además de su prolongada duración. En ocasiones, se busca un producto antitraspirante que bloquee por completo la sudoración. Sin embargo, es importante considerar que algunos componentes de los desodorantes antitranspirantes han suscitado reticencias, como el clorhidrato de aluminio, parabenos y triclosan.