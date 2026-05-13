El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas y habrá fuertes ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal a la provincia de Santa Cruz. La tormenta llegará durante la madrugada del miércoles 13 con vientos sentido SO y abundante caída de agua. La temperatura oscilará entre los 5° Y 8°. El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el jueves 14 con chaparrones durante toda la jornada y se extenderá durante la mañana del viernes 15. Además, emitieron una alerta por fuertes ráfagas de viento que oscilarán entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Buenos Aires comenzó el fin de semana con una temperatura excepcional de 10° de máxima y un día soleado sin nubes. Sin embargo, durante el sábado al mediodía hubo presencia de chaparrones. Además, este domingo las lluvias dirán presente durante toda la jornada en Mar del Plata, con un pronóstico de inestabilidad persistente y cielo cubierto. Las zonas afectadas serán: El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana: