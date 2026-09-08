La adulteración de bebidas en boliches y fiestas representa una amenaza constante que afecta principalmente a las mujeres. Es común que se coloquen drogas o fármacos en los vasos para anular la voluntad de las personas y cometer abusos o robos.

Para hacer frente a esta alarmante situación, una investigadora impulsó un avance tecnológico sin precedentes para proteger a las víctimas. La especialista presentó esta innovadora herramienta a través de sus redes sociales oficiales para dar a conocer su funcionamiento.

¿Cómo es el nuevo truco para evitar que adulteren tu trago?

El sistema consiste en un pequeño cubo similar a un hielo que se va directamente dentro de cualquier vaso o copa. Una membrana inteligente colocada en su superficie entra en contacto directo con el líquido para analizar la composición de la mezcla. Así, el dispositivo reacciona de manera inmediata ante la presencia de sustancias químicas utilizadas para adormecer a las personas.

Al detectar cualquier elemento extraño, el cubito libera un polímero superabsorbente que transforma la bebida en una gelatina densa en cuestión de segundos.

Este cambio drástico de textura imposibilita por completo que la persona pueda ingerir el contenido manipulado por terceros. Además, el mecanismo altera el color del trago para brindar una alerta visual clara e inconfundible al usuario.

Un avance clave para prevenir delitos

La gelificación del trago no solo impide el consumo inmediato de la droga, sino que también conserva una prueba material del intento de ataque. Esta función resulta clave para las investigaciones policiales, dado que muchas sustancias desaparecen del cuerpo humano en pocas horas.

El proyecto destaca por su alto valor preventivo y por una propuesta económica accesible para el público general. Sus creadores proyectan empaques de varias unidades por un costo aproximado de menor a los 8000 pesos en el mercado minorista.