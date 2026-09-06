Se aproxima el diluvio del año este domingo 6 de septiembre.

El domingo 6 de septiembre llegará con un cambio importante en las condiciones meteorológicas en distintas zonas del norte argentino. Se esperan lluvias, tormentas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento durante las primeras horas del día en sectores de Salta, Jujuy y Tucumán.

El fenómeno tendrá su mayor intensidad durante la mañana, mientras que hacia la tarde las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente. De todos modos, el cielo permanecerá nublado en buena parte de las áreas alcanzadas y el viento podría continuar durante algunas horas.

¿Qué zonas de Jujuy tendrán lluvias y tormentas?

En Jujuy, las precipitaciones y tormentas se concentrarán principalmente durante la mañana y podrían alcanzar distintos puntos del sur y centro de la provincia.

Entre las localidades que aparecen dentro de las zonas afectadas se encuentran Libertador General San Martín, San Pedro, La Esperanza, Perico, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

En estos sectores podrían registrarse lluvias y tormentas, acompañadas por ráfagas de viento y posibilidad de granizo durante la mañana.

Por la tarde, el tiempo comenzará a mejorar, aunque se mantendrá el cielo nublado y el ambiente continuará inestable en algunos sectores.

Salta: dónde se esperan las tormentas

En Salta, el mayor impacto del fenómeno se concentrará hacia el norte de la provincia. Entre las zonas mencionadas se encuentran Villa Los Álamos y barrio San Rafael, donde podrían registrarse lluvias y tormentas durante la mañana.

La situación meteorológica tenderá a mejorar durante la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá nublado y podrían presentarse ráfagas de viento en algunos sectores de la provincia.

Durante la noche, se espera que las condiciones continúen evolucionando favorablemente, aunque todavía podría persistir la nubosidad.

Tucumán: las localidades que podrían verse afectadas

En Tucumán, las lluvias y tormentas también se concentrarán principalmente durante la mañana. Las zonas que podrían registrar precipitaciones incluyen San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, San Roque, Concepción y Aguilares.

En estos sectores podrían presentarse tormentas con fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo durante las primeras horas del domingo.

Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar y las precipitaciones perderán protagonismo. No obstante, continuará el cielo nublado en gran parte de la provincia.

¿A qué hora mejorará el tiempo?

El período de mayor inestabilidad estará concentrado durante la mañana del domingo 6 de septiembre. A medida que avance la jornada, las condiciones comenzarán a mejorar en las tres provincias.

Durante la tarde y la noche se espera una disminución de las precipitaciones, aunque permanecerá la nubosidad y en determinados sectores podrían continuar las ráfagas de viento.

Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre durante las primeras horas del domingo deberán prestar especial atención a la evolución de las tormentas y las ráfagas de viento.