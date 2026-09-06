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El domingo 6 de septiembre llegará con un cambio importante en las condiciones meteorológicas en distintas zonas del norte argentino. Se esperan lluvias, tormentas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento durante las primeras horas del día en sectores de Salta, Jujuy y Tucumán.

El fenómeno tendrá su mayor intensidad durante la mañana, mientras que hacia la tarde las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente. De todos modos, el cielo permanecerá nublado en buena parte de las áreas alcanzadas y el viento podría continuar durante algunas horas.

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¿Qué zonas de Jujuy tendrán lluvias y tormentas?

En Jujuy, las precipitaciones y tormentas se concentrarán principalmente durante la mañana y podrían alcanzar distintos puntos del sur y centro de la provincia.

Entre las localidades que aparecen dentro de las zonas afectadas se encuentran Libertador General San Martín, San Pedro, La Esperanza, Perico, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

En estos sectores podrían registrarse lluvias y tormentas, acompañadas por ráfagas de viento y posibilidad de granizo durante la mañana.

Por la tarde, el tiempo comenzará a mejorar, aunque se mantendrá el cielo nublado y el ambiente continuará inestable en algunos sectores.

Salta: dónde se esperan las tormentas

En Salta, el mayor impacto del fenómeno se concentrará hacia el norte de la provincia. Entre las zonas mencionadas se encuentran Villa Los Álamos y barrio San Rafael, donde podrían registrarse lluvias y tormentas durante la mañana.

La situación meteorológica tenderá a mejorar durante la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá nublado y podrían presentarse ráfagas de viento en algunos sectores de la provincia.

Durante la noche, se espera que las condiciones continúen evolucionando favorablemente, aunque todavía podría persistir la nubosidad.

Tucumán: las localidades que podrían verse afectadas

En Tucumán, las lluvias y tormentas también se concentrarán principalmente durante la mañana. Las zonas que podrían registrar precipitaciones incluyen San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, San Roque, Concepción y Aguilares.

En estos sectores podrían presentarse tormentas con fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo durante las primeras horas del domingo.

Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar y las precipitaciones perderán protagonismo. No obstante, continuará el cielo nublado en gran parte de la provincia.

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¿A qué hora mejorará el tiempo?

El período de mayor inestabilidad estará concentrado durante la mañana del domingo 6 de septiembre. A medida que avance la jornada, las condiciones comenzarán a mejorar en las tres provincias.

Durante la tarde y la noche se espera una disminución de las precipitaciones, aunque permanecerá la nubosidad y en determinados sectores podrían continuar las ráfagas de viento.

Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre durante las primeras horas del domingo deberán prestar especial atención a la evolución de las tormentas y las ráfagas de viento.