Se viene el diluvio del año este domingo 6 de septiembre: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Este domingo llega con tormentas en el norte de España. La influencia de una dana dejará chubascos y tormentas dispersos en regiones del noroeste y el centro norte, que irán a más a partir de las horas centrales del día con la formación de abundante nubosidad, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estos chubascos y tormentas podrán ser localmente fuertes en varias zonas del norte peninsular, en una jornada que, sin embargo, seguirá marcada por el calor en buena parte del país, con temperaturas que llegarán a rozar los 40 grados en el sur.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Dónde caerán las tormentas más fuertes

El foco de la inestabilidad está en el norte. Según la Aemet, las tormentas podrán ser localmente fuertes en el área cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y el este de la meseta Norte, donde los chubascos ganarán intensidad por la tarde.

En comunidades como Asturias, Cantabria y el País Vasco se esperan chubascos o tormentas, sobre todo en zonas de montaña y en el interior, que en el caso vasco podrían extenderse al litoral. En Castilla y León, la probabilidad de tormentas se concentra en el tercio norte y este, con posibles rachas muy fuertes de viento en las zonas próximas a las tormentas. También en La Rioja y Navarra puede haber chubascos por la tarde.

La inestabilidad alcanzará igualmente puntos del centro: en la sierra de Madrid, el Sistema Central y los Montes de Toledo no se descartan chubascos o tormentas en las zonas altas. Son fenómenos localizados, ligados a la dana, que conviven con el ambiente caluroso del resto del país.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El calor resiste en el sur con hasta 40 grados

Pese a las tormentas del norte, el calor sigue presente. Las temperaturas máximas en ascenso se mantendrán en valores elevados para la época, y aunque las máximas bajarán en varias zonas, se superarán los 35 grados en amplias áreas de la mitad sur y el cuadrante nordeste.

Los valores más altos se darán en el valle del Guadalquivir y en puntos de las depresiones del nordeste, donde se llegará a los 40 grados. En Cataluña, el interior alcanzará los 39-40 grados, y en el suroeste de Ciudad Real, los 38. Además, se esperan noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste, con mínimas que localmente no bajarán de los 25 grados en Canarias, el Guadalquivir y el Mediterráneo.

Calima y viento en varias zonas

La jornada deja también otros fenómenos a tener en cuenta. Habrá calima en Canarias y el sur peninsular, sin descartar que se produzcan depósitos de barro en Andalucía, por el polvo en suspensión.

En cuanto al viento, soplará levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes, y el alisio en Canarias, también con intervalos fuertes. En el resto del país, el viento será flojo, salvo en las zonas próximas a las tormentas del norte, donde puede haber rachas muy fuertes.