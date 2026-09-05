Se aproxima un diluvio este sábado 5 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo con alerta roja.

Una dana se acerca este sábado a España por el suroeste, y con ella llegan las lluvias y las tormentas a varias zonas del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), su aproximación provocará cielos nubosos en el tercio oeste y dejará algún chubasco o tormenta aislada en puntos del suroeste peninsular y del área cantábrica.

Aunque la inestabilidad será localizada, marca el primer aviso de un cambio de tiempo en un país que sigue dominado por el calor. De hecho, la jornada mantiene a 15 comunidades autónomas en aviso por temperaturas elevadas, en pleno episodio de calor anómalo para el mes de septiembre.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Dónde lloverá por la llegada de la dana

El foco de las precipitaciones está en el oeste y el norte. El acercamiento de la dana desde el suroeste dejará cielos nubosos en el tercio oeste peninsular, con posibilidad de chubascos o tormentas aisladas en el suroeste y en el área cantábrica.

En Asturias y Cantabria puede haber nubosidad de evolución en la cordillera, con algún chubasco disperso, mientras que en Castilla y León y Extremadura (sobre todo en el extremo occidental) tampoco se descarta algún chubasco ocasional con tormenta. A ellas se suman las sierras del interior de Murcia y Castilla-La Mancha, donde pueden formarse tormentas puntuales.

En Andalucía, la entrada de la dana traerá probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, y en Canarias se esperan tormentas aisladas y lluvias, en general débiles, en las islas de mayor relieve. Son fenómenos localizados que conviven con el ambiente caluroso del resto del país.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quince comunidades en aviso por calor

Pese a la llegada de la dana, el calor sigue siendo el gran protagonista. Hasta 15 comunidades están en aviso naranja o amarillo por temperaturas elevadas, en un episodio que la Aemet califica de anómalo para principios de septiembre.

Las máximas superarán los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular y llegarán a los 40 en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur. El ascenso será especialmente notable en el Cantábrico oriental. Además, se esperan noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur, el Mediterráneo y las depresiones del nordeste, con mínimas que localmente no bajarán de los 25 grados en Canarias y el suroeste.

Cómo estará el tiempo en el resto de comunidades

Esta es la previsión por comunidades para la jornada: