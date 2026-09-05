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Una dana se acerca este sábado a España por el suroeste, y con ella llegan las lluvias y las tormentas a varias zonas del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), su aproximación provocará cielos nubosos en el tercio oeste y dejará algún chubasco o tormenta aislada en puntos del suroeste peninsular y del área cantábrica.
Aunque la inestabilidad será localizada, marca el primer aviso de un cambio de tiempo en un país que sigue dominado por el calor. De hecho, la jornada mantiene a 15 comunidades autónomas en aviso por temperaturas elevadas, en pleno episodio de calor anómalo para el mes de septiembre.
Dónde lloverá por la llegada de la dana
El foco de las precipitaciones está en el oeste y el norte. El acercamiento de la dana desde el suroeste dejará cielos nubosos en el tercio oeste peninsular, con posibilidad de chubascos o tormentas aisladas en el suroeste y en el área cantábrica.
En Asturias y Cantabria puede haber nubosidad de evolución en la cordillera, con algún chubasco disperso, mientras que en Castilla y León y Extremadura (sobre todo en el extremo occidental) tampoco se descarta algún chubasco ocasional con tormenta. A ellas se suman las sierras del interior de Murcia y Castilla-La Mancha, donde pueden formarse tormentas puntuales.
En Andalucía, la entrada de la dana traerá probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, y en Canarias se esperan tormentas aisladas y lluvias, en general débiles, en las islas de mayor relieve. Son fenómenos localizados que conviven con el ambiente caluroso del resto del país.
Quince comunidades en aviso por calor
Pese a la llegada de la dana, el calor sigue siendo el gran protagonista. Hasta 15 comunidades están en aviso naranja o amarillo por temperaturas elevadas, en un episodio que la Aemet califica de anómalo para principios de septiembre.
Las máximas superarán los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular y llegarán a los 40 en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur. El ascenso será especialmente notable en el Cantábrico oriental. Además, se esperan noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur, el Mediterráneo y las depresiones del nordeste, con mínimas que localmente no bajarán de los 25 grados en Canarias y el suroeste.
Cómo estará el tiempo en el resto de comunidades
Esta es la previsión por comunidades para la jornada:
- Galicia: nubes bajas y brumas en el litoral; máximas de hasta 36-38 grados en el interior.
- Asturias: nubosidad de evolución en la cordillera con algún chubasco; hasta 36 grados.
- Cantabria: intervalos de nubes altas; máximas de 34-36 grados.
- País Vasco: poco nuboso; máximas de 36 a 38 grados, con ascenso notable de las mínimas.
- Castilla y León: chubasco ocasional con tormenta; temperaturas en ascenso.
- Navarra: despejado; máximas de hasta 39 grados.
- La Rioja: nubes altas tendiendo a nuboso; temperaturas en ascenso.
- Aragón: poco nuboso; máximas al alza.
- Cataluña: poco nuboso; máximas en ascenso, más ligero en el Pirineo y los litorales.
- Extremadura: chubasco ocasional con tormenta en el extremo occidental; máximas sin grandes cambios.
- Madrid: nubes medias y altas, con calima ligera; máximas de 37 a 39 grados.
- Castilla-La Mancha: tormenta ocasional en las sierras del sureste; máximas de 36 a 40 grados.
- Comunidad Valenciana: poco nuboso; máximas en ascenso.
- Región de Murcia: tormentas ocasionales en las sierras del interior; polvo en suspensión.
- Baleares: poco nuboso; pocos cambios de temperatura.
- Andalucía: precipitaciones débiles dispersas; máximas en descenso en el oeste, levante fuerte en el Estrecho.
- Canarias: tormentas aisladas en las islas de mayor relieve; entre 30 y 34 grados.