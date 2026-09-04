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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes 4 de septiembre marcado por la inestabilidad en Misiones, con especial atención en Posadas, la capital provincial. El pronóstico muestra una jornada con alta probabilidad de tormentas y lluvias durante buena parte del día.

La situación meteorológica podría generar períodos de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante la evolución del tiempo.

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Cómo estará el tiempo en Posadas este viernes 4

Según el pronóstico extendido del SMN, Posadas tendrá una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 15°C durante el viernes.

Las lluvias serán a lo largo de toda la jornada en Posadas.
Las lluvias serán a lo largo de toda la jornada en Posadas.

El cielo se presentará mayormente nublado y se esperan tormentas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación que alcanzan hasta el 40% según el momento de la jornada.

El panorama previsto para la capital de Misiones mantiene la inestabilidad durante todo el viernes, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El pronóstico extendido para Posadas

  • Viernes 4: mínima de 15°C y máxima de 25°C. Jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas durante todo el día.
  • Sábado 5: mínima de 12°C y máxima de 20°C. Cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.
  • Domingo 6: mínima de 7°C y máxima de 17°C. Se espera una mejora, con mayor presencia del sol durante la tarde.
  • Lunes 7: mínima de 7°C y máxima de 18°C. Jornada estable, con cielo parcialmente soleado.
  • Martes 8: mínima de 7°C y máxima de 23°C. Se prevé tiempo estable y ascenso de la temperatura.

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Recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias y tormentas, las autoridades recomiendan:

  • Evitar las actividades al aire libre durante el fenómeno.
  • Permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Evitar circular por calles anegadas o inundadas.
  • Desconectar los artefactos eléctricos si ingresa agua al domicilio.
  • Si la tormenta sorprende durante un viaje, permanecer dentro del vehículo.
  • Mantenerse informado mediante los canales oficiales y las actualizaciones del SMN.