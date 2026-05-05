El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más impactantes de las próximas generaciones. Durante varios minutos, el día se transformará en noche y el cielo quedará completamente oscurecido en las zonas donde el fenómeno pueda observarse en su totalidad. La franja de visibilidad será muy reducida. De manera completa, el eclipse solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica. Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse tanto que será posible ver estrellas e incluso algún planeta. Uno de ellos será el de las Perlas de Baily, pequeños destellos de luz que se producen cuando los rayos solares atraviesan los valles de la Luna. La expectativa crece especialmente en España, donde el eclipse marcará a toda una generación. Según EFE, Euskadi y, en particular, Álava, aparecen como algunos de los mejores puntos para seguir este espectáculo natural, que no volverá a repetirse en esa comunidad hasta el año 2183. Después aparecerá el llamado Anillo de diamante, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya encendida en el cielo. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero forman parte de los instantes más impactantes de un eclipse total. El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Según los expertos, su duración máxima será de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos. El fenómeno podrá observarse en el norte de África, Medio Oriente y algunas zonas de Europa. Para mirar el eclipse sin riesgos será imprescindible usar gafas homologadas durante todas sus fases, excepto en el momento de totalidad, cuando el cielo quede completamente oscuro. Sin la protección adecuada, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista. Aunque este eclipse no volverá a repetirse en más de un siglo, en los próximos años habrá otro fenómeno astronómico relevante: un eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos.