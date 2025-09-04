Sandra Pettovello se la juega: Capital Humano activó nuevos descuentos en supermercados para los jubilados ANSES
El organismo de seguridad social informó que se suman nuevos descuentos en supermercados para jubilados y confirmó un extra con un banco.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, activó una serie de descuentos y otros beneficios en supermercado para que los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puedan aprovecharlos durante todo septiembre.
Este mes se pone en marcha una nueva edición de Beneficios ANSES, un pograma de promociones especiales para los jubilados, pensionados y beneficioarios de la AUH, AUE y SUAF, entre otros.
Según indicaron desde Capital Humano, en septiembre habrá un beneficio extra de 10% de descuento en supermercados, más un 5% adicional para todos los que sean clientes del Banco Nación. Así, el descuento total asciende al 15%.
Por otro lado, el beneficio se extiende a un 20% para la categoría de perfumería y limpieza, la cual está vigente en algunos supermercados del país.
Beneficio adicional del 5%
Se otorgará un reintegro extra del 5% en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO, exclusivamente en supermercados que formen parte del programa. Este beneficio tiene un límite mensual de devolución de hasta $20.000.
Intereses sobre saldo en cuenta
El Banco Nación aplicará una remuneración diaria sobre el saldo disponible en las cuentas de los beneficiarios, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%. Este beneficio se aplicará hasta un máximo de $500.000 por cuenta.
Descuentos en supermercados:
Las condiciones y límites pueden variar según el comercio:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los productos y 20% en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
- Coto y La Anónima: 10% de descuento en todos los rubros, sin límite de devolución.
- Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope.
- Carrefour: 10% de descuento en todos los productos, con un tope de reintegro de $35.000.
Supermercados incluidos en el programa BNA:
- Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
¿Cuánto se cobra en septiembre 2025?
Con el nuevo ajuste, los haberes mínimos quedaron así:
- Jubilación mínima: $ 390.277,17
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 326.221,74
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): $ 294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $ 390.277,17
El bono de $ 70.000 se paga completo a quienes cobran hasta $ 320.277,17. Para quienes perciben entre ese monto y $ 390.277,16, el refuerzo es proporcional hasta alcanzar el nuevo piso.
Asignaciones familiares y universales: nuevos valores
El aumento también impacta en las asignaciones que reciben millones de familias:
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $ 115.088
- AUH por Hijo con Discapacidad: $ 374.745
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $ 57.549
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $ 187.379
En el caso de la AUH, ANSES paga el 80% del monto cada mes. El 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH, un trámite obligatorio para cobrar el acumulado anual.
Cuándo paga ANSES en septiembre 2025
Los pagos se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el calendario completo:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 8
- DNI terminados en 1: martes 9
- DNI terminados en 2: miércoles 10
- DNI terminados en 3: jueves 11
- DNI terminados en 4: viernes 12
- DNI terminados en 5: lunes 15
- DNI terminados en 6: martes 16
- DNI terminados en 7: miércoles 17
- DNI terminados en 8: jueves 18
- DNI terminados en 9: viernes 19
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26
AUH y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0 al 9: del lunes 8 al viernes 19
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0 al 9: del miércoles 10 al martes 23
Asignación por Prenatal y Maternidad:
- DNI terminados en 0 al 9: del miércoles 10 al martes 16
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 al 9: del lunes 8 al viernes 12
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
- Todas las terminaciones: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 al 9: del viernes 19 al jueves 25
Prestación por Desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones: del miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
