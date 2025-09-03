Banco Nación se la juega y te devuelve hasta $ 300.000 en tus compras de supermercado
Este banco ofrece un beneficio único para los clientes que cumplan con los requisitos establecidos.
El Banco Nación (BNA) anunció una promoción exclusiva para determinados clientes que tengan su cuenta sueldo. Podrán recuperar hasta $ 300.000 en compras realizadas con tarjetas de crédito y débito.
Este beneficio, exclusivo para quienes sean parte del Ministerio de Seguridad Nacional, estará disponible hasta el 30 de octubre de 2025, y se perfila como uno de los más destacados del mes.
¿En qué consiste la promo del Banco Nación?
La entidad ofrece un reintegro del 100% de las compras realizadas con tarjetas crédito Visa y Mastercard BNA y con tarjeta de débito por Modo, hasta alcanzar un tope acumulado de $ 300.000 por persona.
Esto significa que todo lo que se gaste dentro del período será devuelto en la cuenta o en el resumen de tarjeta, siempre que se respeten las condiciones de la promoción.
Además, el reintegro es acumulable entre las tarjetas de crédito y débito. Es decir, es posible dividir los pagos en distintos medios y seguir sumando beneficios.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
El descuento está disponible exclusivamente para los titulares de cuenta sueldo en Banco Nación y sean parte del Ministerio de Seguridad Nacional. Para acceder es necesario:
- Tener la app BNA+ descargada en el celular.
- Vincular las tarjetas en BNA+ MODO.
¿Con qué medios de pago aplica?
El reintegro del 100% se aplica a compras realizadas con:
- Tarjeta de Crédito Visa y Mastercard del BNA.
- Tarjeta de Débito Mastercard del BNA (con saldo disponible en la cuenta asociada).
¿Cómo ver el reintegro en tu cuenta?
El beneficio aparecerá identificado en el resumen de cuenta o en la app bajo el concepto "Beneficio BNA Min Seg", dado que forma parte de un programa de bienvenida en articulación con el Ministerio de Seguridad.
