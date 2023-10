Rumores de romance para una ex Gran Hermano y figura del Bailando: ¿con qué futbolista se la vinculó?

En el Bailando, el certamen conducido por Marcelo Tinelli, siempre se revelaron los romances de los famosos y este año no fue la excepción. El show volvió a la televisión argentina hace algunas semanas y ya hay rumores de todo tipo.

Una ex participante de Gran Hermano, que la está rompiendo en el Bailando 2023, es Coti Romero. Recientemente, contó que se está conociendo con un futbolista argentino.

Romance en puerta: ¿quién es el jugador de fútbol con el que se está conociendo Coti Romero?

La mediática reveló, durante la gala de sentencia del Bailando 2023, que comenzó a conocer a Enzo Díaz, jugador de River Plate.

El lateral izquierdo de River estaría iniciando un romance con Coti de Gran Hermano. (Foto: Instagram @enzodiaz.15)

Hace unos días, Coti contó en la pista que intercambia mensajes con un jugador de fútbol, aunque no quiso dar nombres, ya que la relación recién estaba empezando.

Ángel de Brito, en su rol de jurado del Bailando, le preguntó sin rodeos si se trataba de Enzo Díaz. Acto seguido, Tinelli agregó: "Es el 3 de River, un lateral carrilero que va hacia el fondo, tira el centro. Un zurdo juega muy bien".

¿Qué dijo Coti Romero sobre su romance de Enzo Díaz?

La ex Gran Hermano, que viene de terminar su relación con Alexis "El Cone" Quiroga, aclaró su situación con el jugador de River para no generar malos entendidos.

Coti Romero aclaró sus dichos sobre Enzo Díaz. (Foto: Instagram @cotyrommero)

"A mí me encanta él, me parece re lindo chico y soy de River. Pero nos empezamos a seguir nada más y ya hay gente que lo empezó a bardear, me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. No tengo nada con él", explicó Coti Romero, que descartó los rumores de romance con el futbolista.