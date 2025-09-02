Roja Directa y Tarjeta Roja TV: ver gratis online las Eliminatorias Sudamericanas pone en peligro tus datos personales

Sitios como Roja Directa y Tarjeta Roja TV son una tentación irresistible para no perderse ni un solo minuto de las Eliminatorias Sudamericanas, pero detrás de la promesa de ver los partidos sin costo se esconde un modelo de negocio peligroso que pone en riesgo tu seguridad digital.

Este jueves 4 de septiembre, a las 20:30, la Scaloneta se enfrenta a Venezuela, y el impulso de buscar cómo ver el partido gratis es casi automático. Pero tenés que saber que esa búsqueda no es la mejor idea: el negocio de estas plataformas es generar ingresos a través de publicidad maliciosa y engañosa.

Torneos oficiales en plataformas piratas: el riesgo detrás de lo gratuito

El negocio de estas plataformas no es darte fútbol gratis. Mientras vos luchás por cargar el video en sitios como Roja Directa o Tarjeta Roja TV, tu seguridad se expone a una red de peligros:

Virus

Detrás de los anuncios y los enlaces para "descargar un reproductor" se esconden códigos maliciosos como malware y troyanos. Estos programas se instalan sin permiso en tu computadora o celular para robar tus contraseñas, datos personales y bancarios.

Estas plataformas piratas te pueden redirigir a páginas falsas que imitan a plataformas de streaming o redes sociales, pidiéndote que inicies sesión. Si ingresás tus datos, los estafadores los usan para acceder a tus cuentas reales.

Robo de datos personales y estafas

El callejón del streaming ilegal está lleno de trampas. Las ventanas emergentes que se abren sin control te llevan a páginas que te prometen premios, te piden datos de tu tarjeta o te invitan a juegos de azar ilegales.

Al final, no ganás nada, pero podés perderlo todo.

Pésima calidad de transmisión

Una vez que das con el reproductor para ver el partido, éste se corta cada dos minutos y tiene un retraso que te hace enterarte de un gol por Twitter antes de que la imagen lo muestre.

No es fútbol, es una batalla constante contra la publicidad invasiva y un streaming que nunca funciona como uno lo espera.

La transmisión oficial te ofrece una experiencia segura, en alta definición y sin interrupciones. Para ver el partido de Argentina vs. Venezuela, tenés la transmisión oficial por Telefe y TyC Sports. Elegir estas opciones no es un gasto, es una inversión en tu seguridad y en tu comodidad como hincha.