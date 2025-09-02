Roja Directa y Tarjeta Roja TV: ver gratis online las Eliminatorias Sudamericanas pone en peligro tus datos personales
El costo real de lo gratuito puede ser un gol en contra para tu seguridad digital.
Sitios como Roja Directa y Tarjeta Roja TV son una tentación irresistible para no perderse ni un solo minuto de las Eliminatorias Sudamericanas, pero detrás de la promesa de ver los partidos sin costo se esconde un modelo de negocio peligroso que pone en riesgo tu seguridad digital.
Este jueves 4 de septiembre, a las 20:30, la Scaloneta se enfrenta a Venezuela, y el impulso de buscar cómo ver el partido gratis es casi automático. Pero tenés que saber que esa búsqueda no es la mejor idea: el negocio de estas plataformas es generar ingresos a través de publicidad maliciosa y engañosa.
Torneos oficiales en plataformas piratas: el riesgo detrás de lo gratuito
El negocio de estas plataformas no es darte fútbol gratis. Mientras vos luchás por cargar el video en sitios como Roja Directa o Tarjeta Roja TV, tu seguridad se expone a una red de peligros:
Virus
Detrás de los anuncios y los enlaces para "descargar un reproductor" se esconden códigos maliciosos como malware y troyanos. Estos programas se instalan sin permiso en tu computadora o celular para robar tus contraseñas, datos personales y bancarios.
Robo de datos personales y estafas
El callejón del streaming ilegal está lleno de trampas. Las ventanas emergentes que se abren sin control te llevan a páginas que te prometen premios, te piden datos de tu tarjeta o te invitan a juegos de azar ilegales.
Al final, no ganás nada, pero podés perderlo todo.
Pésima calidad de transmisión
Una vez que das con el reproductor para ver el partido, éste se corta cada dos minutos y tiene un retraso que te hace enterarte de un gol por Twitter antes de que la imagen lo muestre.
No es fútbol, es una batalla constante contra la publicidad invasiva y un streaming que nunca funciona como uno lo espera.
La transmisión oficial te ofrece una experiencia segura, en alta definición y sin interrupciones. Para ver el partido de Argentina vs. Venezuela, tenés la transmisión oficial por Telefe y TyC Sports. Elegir estas opciones no es un gasto, es una inversión en tu seguridad y en tu comodidad como hincha.
Las más leídas de Información General
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios