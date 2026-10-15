El vinagre ayuda a eliminar la suciedad en las superficies con sarro.

Los pequeños orificios de la ducha pueden obstruirse con el paso del tiempo por la acumulación de sarro y depósitos minerales. Esto puede alterar la salida del agua y hacer que el cabezal deje de funcionar como antes.

Ante este problema, existe una alternativa para mantener limpia la casa sin usar productos químicos caros: el vinagre blanco, un ingrediente que puede disolver el sarro por su componente de ácido acético.

La recomendación aparece en la guía de mantenimiento del hogar de WaterSense, el programa de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), que aconseja revisar periódicamente los cabezales de ducha y utilizar vinagre blanco o un producto de limpieza adecuado para eliminar las acumulaciones de sarro.

¿Para qué sirve rociar vinagre en los orificios de la ducha?

El principal objetivo es eliminar las incrustaciones de minerales que pueden acumularse alrededor de los pequeños orificios por los que sale el agua.

Con el uso habitual, los minerales presentes en el agua pueden depositarse sobre la superficie del cabezal hasta convertirse en sarro. Cuando estas acumulaciones aumentan, algunos chorros pueden desviarse, perder intensidad o dejar de salir de manera uniforme.

El vinagre blanco puede ayudar a disolver parte de esos depósitos gracias a su acidez. Por eso, la EPA lo incluye entre las alternativas para retirar el sarro de los cabezales y las canillas.

Sin embargo, el resultado dependerá del nivel de acumulación, del material del cabezal y de las indicaciones de limpieza del fabricante.

Cómo limpiar los orificios de la ducha con vinagre blanco

El vinagre blanco tiene múltiples usos en el hogar. Shutterstock

Para retirar el sarro, lo primero es identificar si el cabezal puede desmontarse y consultar las indicaciones del fabricante. La forma de limpieza dependerá del material y de las características de cada modelo.

Estos son los pasos que se pueden seguir como guía general:

Revisar los orificios: comprobar si hay depósitos blanquecinos o chorros que salen desviados.

Aplicar el producto adecuado: rociar vinagre blanco o un limpiador específico para eliminar el sarro, siempre que sea compatible con el material.

Dejar actuar con precaución: respetar el tiempo de exposición recomendado por el fabricante para evitar daños en los acabados.

Enjuagar bien: hacer correr agua para retirar los restos del producto antes de volver a utilizar la ducha.

Comprobar el resultado: verificar si los chorros recuperaron una salida más uniforme.

No conviene introducir objetos punzantes en los orificios ni intentar agrandarlos, ya que esto puede alterar el funcionamiento de la ducha.

Qué recomiendan los expertos para evitar la acumulación de sarro

La EPA aconseja inspeccionar periódicamente los cabezales de ducha y retirar las incrustaciones cuando sea necesario. El objetivo es evitar que los depósitos minerales restrinjan el paso del agua y afecten el rendimiento del dispositivo.

La agencia también recomienda revisar las conexiones si se observan goteos o chorros que salen de manera irregular. Si el cabezal está dañado o el problema persiste después de limpiarlo, puede ser necesario repararlo o reemplazarlo.

Para mantenerlo en buenas condiciones, también se pueden incorporar algunas de estas medidas: