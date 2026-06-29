El vinagre blanco se convirtió en un gran aliado para quienes prefieren las alternativas naturales antes que los productos químicos para la limpieza del hogar.

Si bien suele ser utilizado por su acción higienizante en baños y cocinas para remover grasa y sarro, hay otro truco que está ganando popularidad. Se trata de rociar vinagre en las esquinas de la casa.

Para qué sirve rociar vinagre en las esquinas de la casa

La idea de rociarlo en las esquinas de la casa basa sus principios en el Feng Shui. Se debe a que cuenta con la capacidad de neutralizar energías densas y favorecer la prosperidad dentro del hoga r. Es común entrar a un lugar y experimentar una sensación de pesadez, muchas personas lo atribuyen a la “energía”.

El vinagre cuenta con la propiedad de limpiar energéticamente los ambientes, transformándolos en espacios más agradables.

Los especialistas del Feng Shui detallan que existen tres puntos claves para aplicar el vinagre para remover los bloqueos energéticos: la cocina, el baño y la puerta de entrada .

Cómo aplicar el truco correctamente

No se trata de solo una limpieza física, sino que también depende de intención y atención al simbolismo. Los pasos a seguir son los siguientes: