Su muerte generó mensajes de reconocimiento desde distintos sectores políticos y jurídicos del país.

Este 21 de diciembre se conoció el fallecimiento de María Victoria Calle Correa, reconocida abogada y exmagistrada de la Corte Constitucional de Colombia. La jurista murió en Medellín y fue una de las figuras más influyentes del alto tribunal, donde dejó una marca profunda por su defensa del Estado social de derecho y la democracia.

Calle Correa fue dos veces presidenta de la Corte Constitucional y debió retirarse de sus funciones hace siete años luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

Su trayectoria y sus decisiones judiciales clave la convirtieron en una referente del derecho constitucional colombiano, con un legado que trascendió el ámbito jurídico.

¿Quién era María Victoria Calle Correa?

María Victoria Calle Correa fue una abogada y exmagistrada de la Corte Constitucional de Colombia, ampliamente reconocida por su trayectoria en la defensa del Estado social de derecho, la democracia y las libertades fundamentales. Fue la primera mujer en ejercer la presidencia de la Corte Constitucional en dos oportunidades, marcando un hito dentro del poder judicial colombiano.

A lo largo de su carrera, se destacó por su independencia, rigor jurídico y compromiso con los principios constitucionales, lo que le valió el respeto de colegas, académicos y dirigentes políticos de distintas corrientes.

Su paso por la Corte Constitucional de Colombia

Calle Correa fue elegida magistrada de la Corte Constitucional por el Congreso de la República, a partir de una terna presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para reemplazar al magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.

Durante su paso por el alto tribunal, participó en decisiones clave para la vida institucional del país. Uno de los episodios más recordados de su gestión fue su voto en contra de una tercera reelección presidencial, decisión que tuvo un fuerte impacto político y jurídico en Colombia.

El retiro de la magistrada tras una enfermedad

Hace siete años, María Victoria Calle Correa debió retirarse de la Corte Constitucional debido a un accidente cerebrovascular (ACV), lo que la alejó definitivamente de la actividad judicial y de la vida pública. Desde entonces, se mantuvo fuera del debate político y mediático, mientras continuaba siendo una figura respetada dentro del ámbito del derecho constitucional.

Reacciones tras la muerte de María Victoria Calle Correa

El fallecimiento de la exmagistrada generó numerosas reacciones. El exministro de Cultura, Juan David Correa, confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde destacó su rol dentro de la Corte Constitucional y su influencia en decisiones clave para la democracia colombiana.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó públicamente su admiración por Calle Correa, a quien definió como “una mujer del derecho democrático y del Estado social de derecho”. El mandatario también envió sus condolencias a su esposo y resaltó su legado como una de las grandes mujeres de la historia jurídica del país.

El legado de María Victoria Calle Correa en Colombia

María Victoria Calle Correa deja un legado profundo en la justicia constitucional colombiana. Su trabajo en la Corte Constitucional contribuyó a fortalecer el control constitucional, la protección de los derechos fundamentales y la independencia del poder judicial.

Su figura permanece como un referente dentro del derecho colombiano y como una de las magistradas más influyentes en la historia reciente del país, tanto por sus fallos como por su compromiso con la democracia y el Estado de derecho.