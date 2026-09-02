El proyecto conectará el suroccidente con el norte de la ciudad.

La Línea 6 de Metro tendrá una nueva estación en 2028: las obras ya alcanzaron el 55% y sumarán 3 kilómetros al recorrido para llegar al centro en 27 minutos

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un nuevo hito en el desarrollo de la obra: ya suma 15 kilómetros construidos, en un proyecto que registra un avance general de 81,25 % con corte al 31 de julio de 2026. La infraestructura contará con 16 estaciones y permitirá recorrer el trayecto completo en menos de 27 minutos.

El avance representa un nuevo paso para una obra que cambiará la manera en que miles de bogotanos se movilizan diariamente. De acuerdo con la información suministrada sobre el proyecto, la Primera Línea tendrá estaciones distribuidas desde el sector de Gibraltar, en el suroccidente, hasta la Calle 72, en el norte de Bogotá .

Además, el proyecto ya superó la mitad de la flota que está prevista para comenzar la operación comercial. Según el reporte de avance, Bogotá recibió recientemente el tren número 16 de los 30 que conformarán inicialmente el sistema.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá 16 estaciones, una de las características que permitirá estructurar el recorrido entre el suroccidente y el norte de la capital. Ocho estaciones tendrán integración directa con TransMilenio y otras dos estarán conectadas por proximidad.

El recorrido contempla las siguientes estaciones:

Gibraltar Portal Américas Ciudad Kennedy Timiza Hospital de Kennedy Avenida Boyacá Estación 7 Puente Aranda SENA Santa Isabel Hospital (HOMI) Avenida Jiménez Central Calle 45 Calle 63 Calle 72

La ubicación de cada una fue definida a partir del trazado de la primera línea y de las características urbanas de los sectores que atravesará. Por ejemplo, las primeras estaciones estarán en el corredor de la avenida Villavicencio, mientras que las últimas se concentrarán sobre la avenida Caracas hacia el norte.

¿Cuánto tiempo tardará el Metro de Bogotá en hacer todo el recorrido?

Uno de los principales atractivos de la Línea 1 del Metro de Bogotá será la reducción del tiempo de desplazamiento entre el sur y el norte de la ciudad.

El recorrido completo entre sus extremos está proyectado en menos de 27 minutos, una cifra que convierte al nuevo sistema en una alternativa de transporte de gran importancia para quienes actualmente deben realizar trayectos extensos entre estos sectores.

La Empresa Metro de Bogotá ha señalado que la primera línea conectará el sur y el norte de la capital en aproximadamente 27 minutos y tendrá 16 estaciones a lo largo del trazado.

¿Cómo serán las estaciones de la Línea 1 del Metro?

Las estaciones no serán todas iguales. El diseño contempla un modelo descentralizado, con edificios de acceso ubicados a los costados del viaducto y conectados mediante pasarelas con las zonas de embarque.

De las 16 estaciones, 12 tendrán edificios laterales, mientras que las cuatro restantes contarán con un acceso más convencional, tipo mezzanine, desde el espacio público.

Además, las estaciones fueron pensadas bajo criterios de arquitectura bioclimática. Esto significa que no requerirán sistemas tradicionales de aire acondicionado ni ventilación mecánica, de acuerdo con la información del proyecto.

Otro de los elementos destacados será la apertura visual de las estaciones hacia el exterior, una característica diseñada para favorecer la percepción de seguridad de quienes utilicen el sistema.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El proyecto tiene prevista la operación comercial en marzo de 2028, cuando los trenes comenzarán a prestar el servicio a los usuarios de la capital.

La primera línea contará inicialmente con 30 trenes y realizará el recorrido entre sus 16 estaciones, conectando el suroccidente y el norte de Bogotá.