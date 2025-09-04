Edición: Argentina
Información General
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Mirá los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.

Fuente:pixabay-edit-Elcronista
En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6191 (Excusado).

 1°6191 11°0497 
 3984  12°1712
 3°4278  13°6727 
 7101  14°1955 
 6568  15°9411 
 6°1224  16°2349
 6961  17°2471 
 8958  18°4372 
 4061  19°7124 
 10°1677 20°5532 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

