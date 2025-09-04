Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6191 (Excusado).

1° 6191 11° 0497 2° 3984 12° 1712 3° 4278 13° 6727 4° 7101 14° 1955 5° 6568 15° 9411 6° 1224 16° 2349 7° 6961 17° 2471 8° 8958 18° 4372 9° 4061 19° 7124 10° 1677 20° 5532

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.