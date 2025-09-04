Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del jueves 4 de septiembre
Mirá los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 4 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 6191 (Excusado).
|1°
|6191
|11°
|0497
|2°
|3984
|12°
|1712
|3°
|4278
|13°
|6727
|4°
|7101
|14°
|1955
|5°
|6568
|15°
|9411
|6°
|1224
|16°
|2349
|7°
|6961
|17°
|2471
|8°
|8958
|18°
|4372
|9°
|4061
|19°
|7124
|10°
|1677
|20°
|5532
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.
