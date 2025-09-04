Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3569 (Vicios).

1° 3569 11° 5371 2° 7651 12° 7923 3° 5552 13° 1597 4° 7012 14° 7666 5° 6476 15° 8612 6° 3724 16° 7819 7° 3607 17° 5673 8° 8577 18° 8682 9° 1354 19° 0614 10° 0949 20° 7541

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.