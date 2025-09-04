Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Revisá los resultados completos del último sorteo de la tómbola en la Nocturna y comparalos con tus apuestas.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3569 (Vicios).

 1°3569 11°5371 
 7651  12°7923
 3°5552  13°1597 
 7012  14°7666 
 6476  15°8612 
 6°3724  16°7819
 3607  17°5673 
 8577  18°8682 
 1354  19°0614 
 10°0949 20°7541 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá