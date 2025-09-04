Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre
Revisá los resultados completos del último sorteo de la tómbola en la Nocturna y comparalos con tus apuestas.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 3569 (Vicios).
|1°
|3569
|11°
|5371
|2°
|7651
|12°
|7923
|3°
|5552
|13°
|1597
|4°
|7012
|14°
|7666
|5°
|6476
|15°
|8612
|6°
|3724
|16°
|7819
|7°
|3607
|17°
|5673
|8°
|8577
|18°
|8682
|9°
|1354
|19°
|0614
|10°
|0949
|20°
|7541
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.
