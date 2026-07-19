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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 18 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1870 (Muerto que sueña).

 1°1870 11°0157 
 0361  12°5274
 3°5007  13°4596 
 4936  14°4604 
 2356  15°6180 
 6°9715  16°5707
 1849  17°9953 
 4149  18°1781 
 4821  19°3047 
 10°5767 20°1626 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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