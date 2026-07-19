La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 18 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 18 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1870 (Muerto que sueña).

1° 1870 11° 0157 2° 0361 12° 5274 3° 5007 13° 4596 4° 4936 14° 4604 5° 2356 15° 6180 6° 9715 16° 5707 7° 1849 17° 9953 8° 4149 18° 1781 9° 4821 19° 3047 10° 5767 20° 1626

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.