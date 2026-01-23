En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4342 - Zapatillas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero
|1°
|4342
|11°
|1585
|2°
|3549
|12°
|3326
|3°
|1150
|13°
|2622
|4°
|0495
|14°
|8896
|5°
|6217
|15°
|2906
|6°
|9541
|16°
|1073
|7°
|6376
|17°
|9682
|8°
|4864
|18°
|8299
|9°
|9545
|19°
|2800
|10°
|4840
|20°
|4773
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.
Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Pueden indicar la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones o la búsqueda de un lugar donde nos sintamos a gusto.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.