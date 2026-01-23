En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4342 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

1° 4342 11° 1585 2° 3549 12° 3326 3° 1150 13° 2622 4° 0495 14° 8896 5° 6217 15° 2906 6° 9541 16° 1073 7° 6376 17° 9682 8° 4864 18° 8299 9° 9545 19° 2800 10° 4840 20° 4773

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Pueden indicar la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones o la búsqueda de un lugar donde nos sintamos a gusto.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.