Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 8715 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

1° 8715 11° 0928 2° 1960 12° 9673 3° 3513 13° 1053 4° 9366 14° 1510 5° 9768 15° 4374 6° 6461 16° 0121 7° 6275 17° 7789 8° 5454 18° 6689 9° 1404 19° 5968 10° 2384 20° 8743

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.