Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre
Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este martes en la #.
En este martes, 2 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8715 - Niña Bonita
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre
|1°
|8715
|11°
|0928
|2°
|1960
|12°
|9673
|3°
|3513
|13°
|1053
|4°
|9366
|14°
|1510
|5°
|9768
|15°
|4374
|6°
|6461
|16°
|0121
|7°
|6275
|17°
|7789
|8°
|5454
|18°
|6689
|9°
|1404
|19°
|5968
|10°
|2384
|20°
|8743
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios