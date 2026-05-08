Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 8 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4752 (Madre e hijo) y las letras son: I I G V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 8 de mayo. A la cabeza salió el número 6140 - El Cura. El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, afecto y el vínculo familiar. Puede reflejar necesidad de cuidados, deseo de pertenencia o una etapa de contención emocional. También puede señalar responsabilidades, maduración o reconciliación interna. Si el sueño es armonioso, augura apoyo; si hay tensión, invita a sanar límites y dependencias. Soñar con un cura suele reflejar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo o reconciliación con tus valores. También puede señalar deseo de perdón o de paz interior. Si el cura aparece amable, sugiere consuelo y esperanza; si es distante o severo, indica culpa, juicio interno o conflictos éticos que debes resolver.