En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5056 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero
|1°
|5056
|11°
|8719
|2°
|9122
|12°
|6945
|3°
|8903
|13°
|0726
|4°
|4889
|14°
|6947
|5°
|3574
|15°
|2125
|6°
|7864
|16°
|7978
|7°
|4577
|17°
|3506
|8°
|3700
|18°
|2802
|9°
|2172
|19°
|2737
|10°
|8460
|20°
|7148
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y la sensación de estar abrumado por situaciones difíciles.
Además, La Caída puede representar un cambio o transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.