En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5056 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

1° 5056 11° 8719 2° 9122 12° 6945 3° 8903 13° 0726 4° 4889 14° 6947 5° 3574 15° 2125 6° 7864 16° 7978 7° 4577 17° 3506 8° 3700 18° 2802 9° 2172 19° 2737 10° 8460 20° 7148

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y la sensación de estar abrumado por situaciones difíciles.

Además, La Caída puede representar un cambio o transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.