En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5056 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

 1°5056 11°8719
 9122  12°6945
 3°8903 13°0726 
 4889  14°6947 
 3574  15°2125 
 6°7864  16°7978
 4577  17°3506 
 3700  18°2802 
 2172  19°2737 
 10°8460 20°7148 

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y la sensación de estar abrumado por situaciones difíciles.

Además, La Caída puede representar un cambio o transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

