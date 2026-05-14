El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 14 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina. En este jueves, 14 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Humo suele indicar confusión o mensajes velados. Te pide aclarar qué se oculta o se te escapa. También habla de cambio: algo se quema y se transforma. Si el humo es denso, alerta; si es ligero, limpieza y alivio. El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.