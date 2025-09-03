Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este miércoles.

En este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6094 - Cementerio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de septiembre

 1°6094 11°5522
 7480  12°7591
 3°3987 13°1249 
 5420  14°4723 
 2106  15°9534 
 6°6936  16°7148
 4822  17°4156 
 4128  18°9993 
 9302  19°9774 
 10°9539 20°5577 

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, representando la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la muerte y el renacer personal.

Además, un cementerio en sueños puede reflejar sentimientos de pérdida o duelo, sugiriendo que el soñador está procesando emociones relacionadas con la despedida de algo significativo. Es un espacio de introspección y conexión con el pasado.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

