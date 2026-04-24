Este jueves, 23 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa. En este jueves, 23 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con dinero suele simbolizar autoestima, poder personal y oportunidades de crecimiento. También puede reflejar ansiedad por la estabilidad económica o miedo a la pérdida de control. El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.