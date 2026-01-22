En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0852 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

1° 0852 11° 0937 2° 9610 12° 5329 3° 8320 13° 8575 4° 0333 14° 0118 5° 8705 15° 0013 6° 0875 16° 5543 7° 6539 17° 0736 8° 5812 18° 4517 9° 8684 19° 9556 10° 0186 20° 4117

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la independencia y la dependencia emocional.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.