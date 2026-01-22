En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0852 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero
|1°
|0852
|11°
|0937
|2°
|9610
|12°
|5329
|3°
|8320
|13°
|8575
|4°
|0333
|14°
|0118
|5°
|8705
|15°
|0013
|6°
|0875
|16°
|5543
|7°
|6539
|17°
|0736
|8°
|5812
|18°
|4517
|9°
|8684
|19°
|9556
|10°
|0186
|20°
|4117
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.
Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la independencia y la dependencia emocional.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.