La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 15 de abril de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este miércoles, 15 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja el deseo de liberarse de las ataduras y disfrutar de momentos felices en la vida. Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Su canto puede ser una señal de que algo importante está por llegar o que se necesita prestar atención a ciertos aspectos de la vida. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.