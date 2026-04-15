La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 14 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este martes, 14 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. Además, el anillo puede representar ciclos y eternidad, sugiriendo que hay aspectos de la vida que están en constante renovación o que requieren atención continua. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.