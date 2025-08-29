Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Nocturna.

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2005 - Gato

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

 1°2005 11°0185
 8369  12°6030
 3°3542 13°1439 
 2532  14°9154 
 9648  15°4722 
 6°7144  16°7625
 8299  17°1270 
 1840  18°6632 
 0727  19°9448 
 10°0242 20°8357 

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Este animal a menudo representa la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, los gatos en los sueños pueden reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También pueden indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

