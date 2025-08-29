Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto
Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Nocturna.
En este viernes, 29 de agosto de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2005 - Gato
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto
|1°
|2005
|11°
|0185
|2°
|8369
|12°
|6030
|3°
|3542
|13°
|1439
|4°
|2532
|14°
|9154
|5°
|9648
|15°
|4722
|6°
|7144
|16°
|7625
|7°
|8299
|17°
|1270
|8°
|1840
|18°
|6632
|9°
|0727
|19°
|9448
|10°
|0242
|20°
|8357
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Este animal a menudo representa la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, los gatos en los sueños pueden reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También pueden indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.
