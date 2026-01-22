En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1246 - Tomates
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero
|1°
|1246
|11°
|5579
|2°
|6451
|12°
|5437
|3°
|7241
|13°
|1401
|4°
|9522
|14°
|0675
|5°
|0112
|15°
|3646
|6°
|7054
|16°
|9785
|7°
|9021
|17°
|6758
|8°
|7172
|18°
|3334
|9°
|4453
|19°
|8663
|10°
|4771
|20°
|5546
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.