En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1246 - Tomates

 1°1246 11°5579
 6451  12°5437
 3°7241 13°1401 
 9522  14°0675 
 0112  15°3646 
 6°7054  16°9785
 9021  17°6758 
 7172  18°3334 
 4453  19°8663 
 10°4771 20°5546 

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

