En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1246 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

1° 1246 11° 5579 2° 6451 12° 5437 3° 7241 13° 1401 4° 9522 14° 0675 5° 0112 15° 3646 6° 7054 16° 9785 7° 9021 17° 6758 8° 7172 18° 3334 9° 4453 19° 8663 10° 4771 20° 5546

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.