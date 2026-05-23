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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0364 (Llanto) y las letras son: C J N Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 22 de mayo

 1°0364 11°3255 
 1573  12°0389
 3°4708  13°1594 
 7886  14°2229 
 4102  15°1445 
 6°5965  16°9909
 0374  17°3454 
 9207  18°9388 
 0561  19°1830 
 10°0761  20°2456 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 22 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 22 de mayo. A la cabeza salió el número 3032 - Dinero.

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 1°3032 11°3271 
 8306   12°8332
 3°9184  13°8013 
 5958  14°5994 
 4124  15°7092 
 6°1189  16°9370
 7535  17°2559 
 5181  18°9005 
 2338  19°6229 
 10°2817  20°8982 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele reflejar una liberación emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o tensiones acumuladas para aliviarte. También puede señalar sensibilidad aumentada ante situaciones recientes.

Si el llanto es tuyo, sugiere necesidad de consuelo, sanar heridas o pedir ayuda; si es de otros, indica empatía o una invitación a apoyar. La emoción al despertar orienta si es advertencia, duelo pendiente o inicio de alivio.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y abundancia. Indica confianza en tus capacidades y oportunidades próximas.

También puede señalar ansiedad por lo económico, miedo a pérdidas o un enfoque material excesivo. El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño.